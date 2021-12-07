Президент Татарстана Рустам Минниханов и члены Кабмина республики сделали прививки от коронавируса, а потому отстранение от работы в соответствии с постановлением Роспотребнадзора РТ им не грозит, сообщает "Ъ-Казань" со ссылкой на представителя Казанского Кремля Лилию Галимову.

Ни одному из представителей власти в Татарстане не грозит отстранение или отправка на дистант.

Документ Роспотребнадзора, принятый 11 октября текущего года, обязывает работодателей организовать вакцинацию в коллективе и отстранить с 6 декабря тех сотрудников, которые к указанной дате не получили второго компонента вакцины от коронавируса.

"Все министры и вице-премьеры привиты",— сказала Лилия Галимова.

Также она пояснила, что все прививались разными видами отечественных вакцин, но большинство выбрало "Спутник V".

"Те, кто вакцинацию проходил в более ранние сроки, среди таких есть те, кто привился "Ковиваком". Кто позже вакцинировался (из-за наличия антител, в том числе после болезни), они все "Спутником"", — пояснила Галимова.