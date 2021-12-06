На абсурдные решения властей Татарстана пожаловался в интернете ресторатор из Казани Артур Галайчук. В своем телеграм-канале основатель ReLab Family возмутился ситуацией с ограничениями работы заведений общепита в ночное время. Он уверен, что татарстанские власти попросту "кинули" бизнес.

Галайчук объяснил, что многие рестораторы провели большую работу и полностью вакцинировали весь штат своих сотрудников. Однако, к его возмущению, после новой волны коронавирусной инфекции работу всех заведений ограничили до 23:00.

"Прошло 1,5 месяца, почти вся Россия работает в нормальном режиме с вполне адекватными и логичными ограничениями. Часть регионов пошли навстречу пострадавшим сферам, отменив нелепые меры. Татарстан впереди планеты всей. В том числе по абсурдным ограничениям и экспериментам над жителями республики. На прошедшей неделе рестораторы получили ответ на очередное письмо: "Нашли нарушителей, поэтому снятия ограничений не будет", — поделился наболевшим ресторатор.

Ресторатор напомнил, что в 2020 году ввели мораторий на проверки бизнеса, но сейчас, в связи с антиковидными мерами, проверок стало по факту даже больше, чем ранее.

"Я понимаю, что чиновникам свои задницы надо прикрыть, а о кучке людей думать смысла нет (мы же слишком маленькая группа). На крайний случай к тем, кто брыкается, всегда можно отправить всех проверяющих по очереди, как на неделе к «Мадам Павловой», и сказать: «Не нравится — выбирайте другую страну». Только обидно, что те, кто играет по всем правилам, соблюдая ограничения и выполняя рекомендации, хотят жить и создавать рабочие места именно здесь",— подытожил бизнесмен.