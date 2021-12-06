Кафе в Казани "Мадам Павлова", объявившее себя "территорией конституционных прав" и пускавшее посетителей без QR-кодов, теперь работает только навынос. Об этом стало известно накануне вечером.

Ранее хозяйки кафе совершили демарш против санитарных требований Роспотребнадзора РТ, заявив, что будут обслуживать людей без QR-кодов потому, что те - в первую очередь люди, на каждом столике лежала Конституция РФ.

Поначалу в заведение на улице Серова нагрянули полицейские, потом - санитарные врачи. Составили протокол об административном правонарушении и передали дело в суд.

Арендодатель пригрозил выставить кафе на улицу, а Ассоциация рестораторов и отельеров Татарстана направило руководству кафе свой протест, отказавшись поддержать бунтующих коллег.

"Поэтому, пока мы решили работать законно, навынос, никого не пуская. Просто все забирают еду с собой", — рассказали владельцы у себя в Instagram.