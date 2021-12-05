Петр Фадеев в интервью Российский врачв интервью SOLENKA.INFO рассказал, что пандемия COVID-19 катастрофически подорвала психическое здоровье миллионов людей. Специалист привел в пример результаты исследования международной группы ученых.

Медик считает, что более чем на четверть выросло число тревожных расстройств и депрессий. При этом чаще всего страдают ими молодые люди и женщины. Данные исследования были опубликованы в международном профессиональном меджурнале The Lancet.

По словам Фадеева, при большом депрессивном расстройстве человека беспокоит подавленное состояние в течение по меньшей мере двух недель. Человек испытывает боли без объективной на то причины, у него снижена самооценка, он испытывает страхи, тревогу без видимой на то причины.

Фадеев отметил, что психические расстройства стали гораздо чаще выявлять среди людей 20-24 лет. Он сказал, что коронавирус оказал влияние на психику не только переболевших, но и тех, кому посчастливилось не заразиться.

У вторых расстройства связаны с изоляцией, чувством одиночества, финансовыми затруднениями.