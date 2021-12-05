В Казани автомобиль застрял, провалившись в дорожную огромную яму на перекрестке Мавлютова и Сыртлановой. Глубину ямы очевидцы измеряли деревянным брусом, внутри она была наполнена водой.

Очевидцы в соцсетях сообщили, что сначала машина провалилась передним колесом, а потом и задним.

Многие пользователи Сети выразили негодование тем, как расходуются средства налогоплательщиков и выразили разумное опасение: провал случился недалеко от пешеходного перехода, и в него вполне мог угодить не автомобиль, а человек, ребенок, пенсионер.