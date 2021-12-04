В Казань в зоопарк "Река Замбези" доставили гориллу по кличке Квабена. Нового жителя казанского зоопарка привезли из Московского зоопарка. Квабена появился на свет 5 февраля 2013 года. О прибытии гориллы сообщает пресс-служба мэрии Казани.

В течение ближайшего месяца посмотреть на гориллу нельзя - примат будет находиться на строгом карантине. Ветеринары обследуют Квабену на наличие инфекций и паразитов. По завершении месячного карантина примата познакомят с подругой - гориллой Нгуву, которую доставили в ноябре этого года.