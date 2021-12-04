В Татарстане сотрудник автомойки решился на угон машины своего клиента. Все случилось на автомойке в Челнах. 26-летний мойщик, увидев красавицу-БМВ, вспомнил, что всегда о такой мечтал. Он воспользовался моментом, пока владельца не было, и решил хотя бы покататься на машине своей мечты, сообщают "Челнинские известия".

Сначала он тщательно вымыл чужую иномарку, после чего сел за руль транспортного средства и отправился кататься по городу. Поездка была недолгой. Мужчину задержали, машину вернули законному владельцу.

На время следствия злоумышленник находится под подпиской о невыезде. Скоро суд вынесет ему приговор. По закону, за угон без цели хищения ему грозит штраф до 120 тысяч или ограничение свободы на срок до 3 лет.