В России пока нет реального наказания для соседей, которые мешают окружающими слишком громкими звуками интимной близости, но это не значит, что следует терпеть и молчать. Можно вызвать в полицию, если есть подозрение, что в квартире происходит насилие. Об этом заявила партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерина Тягай, которую цитирует РИА Новости.

В регионах действуют свои законы о тишине. В них обычно предусмотрен запрет на превышение уровня шума свыше 55 децибел днем и 45 децибел ночью.

Звуки секса, даже слишком громкие и мешающие другим, находятся вне норм права. Административное наказание за них в российском законодательстве отсутствует.

Екатерина Тягай объяснила, что такие звуки относят к категории шума, сопровождающего обычную жизнедеятельность человека. Это по сути исключает возможность наказания любвеобильных соседей.

Но есть вы подозреваете, что у соседей происходит насилие, можно вызвать полицию. Стражи порядка, если им не откроют дверь, имеют право ее взломать.