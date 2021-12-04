В Нижнем Тагиле суд решил смягчить наказание 44-летнему бывшему полицейскому Артуру Косицыну, который отбывает 13-летний срок за изнасилование 27 девушек в Москве, сообщает E1.RU.

Экс-полицейский обратился с ходатайством, чтобы его выпустили досрочно, на год раньше. Этот год он посвятит принудительным работам.

Против освобождения маньяка выступают прокуратура и администрация колонии. А потому решение районного суда обжалуют в областной суд.

В 2011 году Нагатинский суд Москвы приговорил его к 13 годам и 10 месяцам лишения свободы. После отбытия половины срока он начал просить о замене оставшейся части срока на принудительные работы. Районный суд удовлетворяет эти ходатайства, а областной суд неуклонно отменяет.

По данным следствия, жертвами Косицына стали 27 женщин. Для устрашения женщин полицейский использовал жезл дорожного инспектора, в который было вмонтировано шило — им он колол в шею жертвам.