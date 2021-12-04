Суд в Казани вынесет приговор главврачу больницы Рафису Вафину, из-за которого страшной смертью умерла 16-летняя школьница. По распоряжению Вафина операцию девочке проводил не хирург, а рентгенолог, которого главврач буквально заставил взять в руки скальпель.

По видеосвязи рентгенолога консультировал хирург, но девочке это не помогло.

Итог — девочка погибла от потери крови. На скамье подсудимых, помимо Вафина, оказался начальник медицинской части Максим Канонеров — он отвечал за наличие запасов крови в больнице, которой оказалось всего полтора литра, сообщает НТВ.

Никаких извинений со стороны главврача больницы после гибели девочки родственники не получили. Своей ошибки главврач так не признал. Даже в последнем слове медик перекладывал вину на подчиненных.

Рафису Вафину по обвинению в халатности, повлекшую за собой смерть пациента, грозит до семи лет лишения свободы.