В Казани Вахитовский районный суд рассмотрел ходатайство следствия о продлении меры пресечения для руководителя "Электроприбора" Павла Шацких. Следствие настаивало на том, чтобы оставить обвиняемого в крупном хищении при госконтракте в СИЗО.

Суд не удовлетворил ходатайство и выпустил Шацких из СИЗО под домашний арест до 3 февраля.

46-летний бизнесмен, который является бывшим депутатом Казгордумы, задержан по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Дело против него возбудили в июня текущего года. Шацких обвинили в хищении 466 миллионов рублей, которые предназначались для гособоронзаказа.

Обвиняемый совершил преступление в составе преступной группы - деньги были выведены со счетов компании, но куда - пока не ясно, считают следователи. Сам Шацких свою вину категорически отрицает.