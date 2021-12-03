В Казани провалился асфальт на проезжей части около дома № 60 на улице Чистопольской. Инцидент произошел вчера утром. На дороге образовалась яма внушительного размера. К сожалению, такие случаи в Казани не редкость - о них мы слышим чуть ли не каждый месяц, а иногда и еще чаще. Вспомним инциденты с провалом асфальта в городе в 2021 году и проанализируем, в каких районах это происходит чаще всего.

Фото: Prokazan.ru

16 апреля 2021 года

На Кремлевской набережной между зданием Национальной библиотеки Татарстана и парком “Урам” КАМАЗ провалился под асфальт, сломав бетонную плиту. Тогда в “Ураме” еще только велись строительные работы. Причиной ЧП мог стать перегруз на плиту. На видео, выложенном в соцсетях, видно, что машина не была загружена.

Фото: ТНВ

22 апреля 2021 года

В апреле асфальт провалился на улице Зорге. Тогда в соцсетях шутили, что кто-то решил сбежать из ада.

Фото: https://vk.com/region_kazan116

8 июня 2021 года

После ливня, прошедшего в столице Татарстана 8 июня этого года, в центре города у магазина “Золотое Яблоко” провалился асфальт и машина ушла под воду. “Люди оттуда натурально выплывали с чемоданами”, - написали об инциденте пользователи соцсетей.

Фото: скриншот видео из Telegram-канала

5 сентября 2021 года

Очень большая яма образовалась после провала асфальта на проезжей части на перекрестке Волгоградской и Короленко. По предположению пользователей соцсетей, ее глубина тогда составляла около 6 метров, а размер - 10 на 10 метров.

По предварительным данным, причиной инцидента стали изношенные трубы.

Фото: соцсети

16 сентября 2021 года

На пересечении проспекта Хусаина Ямашева и улицы Адоратского около ТЦ “Имера” под асфальт провалился грузовик. По словам пользователя, выложившего в Сети видео с инцидентом, в асфальте образовалась яма глубиной не меньше 2 метров.

Фото: Татарстан24

4 ноября 2021 года

В ноябре казанцы снова стали свидетелями ДТП с грузовиком из-за обвала асфальта. На этот раз инцидент произошел на улице Меридианная.

Фото: соцсети

2 декабря 2021 года

Инцидент, который произошел вчера на Чистопольской. В связи с ЧП временно изменилась схема движения общественного транспорта. Автобусы 28а, 54, 43 теперь не проезжают остановки «Сибгата Хакима», «Четаева», «Чистопольская», «Алексея Козина». С «Миллениума» они идут через тоннель до остановки «Амирхана». А троллейбус №1 временно будет ходить по укороченному маршруту: Горьковское шоссе - Чистопольская (до улицы Амирхана разворот на третьем перекрестке). Из схемы его движения убрали участок от Чистопольской до остановки «Роддом».

Фото: Prokazan.ru

ВЫВОДЫ

Как видим, четыре инцидента из семи произошли в Ново-Савиновском районе. Два - в Вахитовском, и один - в Приволжском. Чаще всего в таких происшествиях винят изношенные трубы.