В Татарстане 19 июля воздух прогреется до +27 и местами пройдут дожди
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Сегодня, 19 июля, в Татарстане будет тепло: днём столбики термометров поднимутся до +27 °C. Но не везде — в некоторых районах республики синоптики обещают дожди от небольших до умеренных, а кое-где возможны грозы. Ночью температура составит +12…+17 °C, днём — +22…+27 °C. Ветер северный, 6–11 м/с, местами порывы до 15–17 м/с. В Казани переменная облачность, существенных осадков не ожидается. Ночью в столице республики +15…+17 °C, днём воздух прогреется до +25…+27 °C. Ветер северный, 6–11 м/с, при порывах до 14 м/с.
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