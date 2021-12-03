Заместитель министра здравоохранения Татарстана Владимир Жаворонков сегодня, 3 декабря, в рамках пресс-конференции дал ответ на вопрос, который волнует многих: почему в России смертность от коронавируса стала такой высокой.

Жаворонков уверен, что избыточная смертность от коронавирусной инфекции связана с ростом осложнений у пациентов с хроническими заболеваниями.

Часто перенесенный коронавирус становится причиной тяжелых осложнений, а в условиях пандемии не хватает коечного фонда для больниц, занимающихся лечением хронических заболеваний. В результате осложнения приводят к летальному исходу.

"Ранние осложнения, когда пациент уже не болеет COVID-19, когда тест отрицательный, идет процесс восстановления, но происходит, к нашему глубочайшему сожалению, смерть от тромбоэмболии легочной артерии. Это когда оторвался тромб и заблокировал жизненно важные сосуды. Есть еще поздние осложнения. Они также приводят к сверхсмертности. Это когда происходят необратимые последствия в тех же самых сосудах, сгущение крови", — пояснил Жаворонков.

На сегодняшний день в Татарстане зарегистрировано 1276 погибших от осложнений коронавируса с начала пандемии. За сутки в регионе скончались 11 человек.