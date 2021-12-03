Сотрудники скорой помощи Набережных Челнов спасли жизни многодетной мамы и ее очередного новорожденного ребенка, которая начала рожать дома. Об этом представители горздрава сообщили в социальных сетях.

Семерых детей татарстанка рожала в роддоме. Ждали восьмого ребенка - дочь. Но роды начали внезапно, вызвали скорую.

Прибывшие по вызову фельдшеры Дина Салахутдинова и Лилия Шакирова диагностировали преждевременные роды с тазовым предлежанием плода (осложнением в родах). К приезду медиков у женщины уже отошли воды, и она начала рожать. Медики решили принимать роды в квартире, и уже через 20 минут поздравили женщину с рождением девочки. Малышка весом около 2,5 килограммов вместе с мамой была доставлена в перинатальный центр.