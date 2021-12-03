В Хакасии возбудили уголовное дело, главным действующим персонажем которого стала 46-летняя женщина, которая в пьяном угаре пыталась зарезать собственного малолетнего внука, котором исполнился 1 год и 11 месяцев.

Родители малыша оставили его с бабушкой и ушли на работу. Пьяная бабушка взяла нож и нанесла ребенку множественные ранения в лицо, шею, грудь. Только соседи смогли остановить ее, когда прибежали на истошный детский крик.

Мальчика доставили в больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь. Сейчас малыш находится под наблюдением врачей. Угрозы его жизни и здоровью нет.

Женщина задержана. Ей предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося. Расследование продолжается.