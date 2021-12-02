В колонии в Иркутской области свел счеты с жизнью Никита Лыткин, известный как Академовский маньяк, сообщает "Лента.ру".

Тело маньяка было найдено накануне утром в колонии строгого режима в Ангарске.

В 2013 году Лыткина приговорили к 24 годам лишения свободы, тогда маньяку не было 18 лет. Пять лет он должен был провести в тюрьме, а ти года - в колонии строгого режима. Вместе с другом Лыткин совершил шесть убийств и девять покушений на убийства. Они с молотком набрасывались на прохожих в Академгородке.

Кроме того, их обвинили в создании экстремистского сообщества и глумлении над телом.