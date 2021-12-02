Президент России Владимир Путин проведет ежегодную большую пресс-конференцию 23 декабря в очном формате, об этом накануне заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Это значит, что глава государства будет общаться с журналистами лично, а не дистанционно.

Из-за мер по коронавирусу число корреспондентов ограничат до 500, а пространство зала увеличат.

Поскольку количество участников будет ограничено, то на мероприятие не будет свободной аккредитации.

"Мы будем сами выходить на журналистов: у нас будут федеральные СМИ, которые работают по президентской повестке, зарубежные СМИ и через полпредство в федеральных округах мы пригласим региональные СМИ", — пояснил Дмитрий Песков.

Большие пресс-конференции с президентом проводятся в стране с 2001 года.