Первая декада декабря будет аномально теплой. Погодная аномалия в Татарстане составит 5-6 градусов от климатической нормы, об этом заявил заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ, профессор Юрий Переведенцев.

"К нам приходят циклоны постоянно с фронтальными системами, которые создают аномально теплую погоду. Холодов в обозримом будущем не видно", – сказал он в интервью "Татар-Информ".

Согласно данным, которые уже скорректировали в республиканском Гидрометцентре, первый зимний месяц будет теплым, осадки же превысят норму примерно на 20%.