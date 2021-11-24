Бездомные люди не могут вакцинироваться от коронавируса, поскольку у них нет документов. Им нужно организовать вакцинацию. С таким предложением к республиканским властям вышли социальные приюты.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на директор центра реабилитации и адаптации Азата Гайнутдинова, официальное обращение уже направлено властям Татарстана.

"Мной направлено обращение в адрес министра здравоохранения Татарстана Марата Садыкова и руководителя управления Роспотребнадзора республики Марины Патяшиной с просьбой оказать содействие в проведении медицинского осмотра и последующей вакцинации от коронавируса бездомных", - заявил Гайнутдинов.

Он сообщил, что среди бомжей много желающих сделать прививку, но у большинства нет полиса, СНИЛСа и паспорта, а потому в пункты вакцинации и поликлиники им вход заказан.