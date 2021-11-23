В Москве задержали 17-летнего школьника, который, находясь за рулем автомобиля, намеренно сбил сотрудника полиции. Выяснилось, что подросток подрабатывал наркокурьером.

Как сообщает Telegram-канал SHOT, юноша решил подзаработать и не нашел ничего лучше, чем стать наркокурьером.

Запрещенные вещества по нужным точкам он развозил на каршеринговых авто, которые брал в аренду по липовому аккаунту. Прав у него, естественно, не было. И в очередной раз при доставке наркотиков его попытались остановить инспекторы. Но вместо того, чтобы выполнить требование, парнишка дал газу и сбил одного полицейского.

Началась погоня, подросток вылетел на встречку, столкнулся с другим автомобилем, выбрался из машины и побежал дальше на своих двоих. Поймали. Ответить придется по двум серьезным статьям УК: "Применение насилия в отношении представителя власти" и "Незаконный оборот наркотиков".