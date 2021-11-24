Жителя Набережных Челнов сильно расстроил отказ в приеме на работу. Мужчина пытался трудоустроиться в исполком, но его не взяли. Теперь он через суд потребовал с исполкома 1,8 триллиона рублей: 900 миллионов за лишение возможности трудиться и столько же в качестве компенсации морального вреда. О необычном иске рассказали в пресс-службе суда.

В исполкоме города говорят, что мужчина был не единственным кандидатом, и предпочтение отдали более опытному специалисту.

Суд пришел к выводу, что отказ не носил дискриминационного характера, а сам истец не является тем, с кем исполком обязан заключать трудовой договор.

Таким образом, требования обиженного мужчины не удовлетворили.