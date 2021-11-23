В Татарстане будут судить двоих молодых людей 23 и 26 лет, сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Вечером 20 декабря прошлого года мужчины выпивали в квартире на улице Ямашева в Азнакаево. И тут им пришла в голову мысль вызвать такси и напасть на водителя.

Взяв нож, парни сели в приехавший на вызов автомобиль ВАЗ-21140.

Угрожая ножом, соучастники потребовали, чтобы водитель ехал в Бугульму.Там потерпевший сумел выбежать из автомобиля, но один из нападавших догнал его и ударил ножом в спину. От полученного ранения таксист вскоре скончался в стационаре медучреждения.

Парни же забрали у таксиста деньги, магнитолу, мобильный, куртку, личные документы, электроинструмент и алкоголь. А чтобы никто не догадался, подожгли автомобиль. Машина полностью сгорела.

Свою вину соучастники не признали и заявили ходатайство о рассмотрении уголовного дела с участием присяжных заседателей. Оба заключены под стражу. В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Верховный суд РТ.