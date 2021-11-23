Жительницу Казани задержали в российской столице при попытке продать новорожденного сына, сообщает пресс-служба Следкома по Москве.

26-летняя женщина разместила объявление о поиске приемных родителей для своего малыша в интернете. Начав общение с потенциальными усыновителями, она запросила с них 100 тысяч рублей - в такую сумму женщина оценила ребенка.

Жительница Казани прилетела в Москву, получила деньги от покупательницы в одном из отелей, передала ей ребенка и написала расписку в получении денег. На этом ее и взяли сотрудники полиции.

Малыша передали в специализированное медучреждение. В отношении матери принимается решение о мере пресечения.

Интересно, что мать девушка не только была в курсе ее намерений продать малыша, но и всячески поддерживала это.