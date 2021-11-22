QR-коды полученными из Москвы устройствами для проверки в Казани проверяют не в каждом автобусе. Иногда кондукторы просто спрашивают у людей о наличии кода, сообщает "Реальное время".

В автобусе маршрута № 1 нашелся кондуктор, который коды спрашивает у всех, и билеты выдает всем, независимо от того, показал пассажир QR-код или нет. Такая же ситуация и в ряде других автобусов иных маршрутов.

Некоторые кондукторы подошли к работе крайне ответственно и проверяют всех без исключения. Издание сообщило, что есть уже и потери: кондуктор 89-го маршрута, отработав утро, заявила, что увольняется, потому что так больше работать не может. По словам женщины, пассажиры не показывают QR-коды, грубят, транспорт не покидают по требованию, угрожают физической расправой.