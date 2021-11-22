Введение QR-кодов в общественном транспорте Казани стало главной новостью ноября. Вопреки недовольству многих горожан с сегодняшнего дня, с 22 ноября 2021 года, пускать в автобусы, троллейбусы и трамваи, а также на территорию метрополитена будут только пассажиров с подтвержденной вакцинацией.

Естественно, что на первых парах возможны нестыковки и проблемы. Так, уже известно, что утром в Казани из-за пассажира без QR-кода, который отказывался покинуть салон трамвая, движение электротранспорта было парализовано на полчаса. Попытки пробраться в салоны автобусов и троллейбусов также предпринимались.

Пока кондукторы и брошенные им на помощь сотрудники автотранспортных предприятий привыкают к новым условиям и к технике проверки, которую передали им лишь в субботу, 20 ноября. Всех работников обучили методу проверки. Так что транспортные предприятия столицы Татарстана были готовы к нововведениям и наплыву недовольных пассажиров, которым придется отказывать в проезде.

Председатель ассоциации АТП РТ Сергей Темляков еще раз напомнил пассажирам механизм проверки QR-кодов, а также дал четкий ответ, пустят ли в салон автобусов сопровождающих инвалидов или, например, непривыитых родителей, которые отвозят детей в школу.

КАК БУДУТ ПРОВЕРЯТЬ QR-КОДЫ В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ КАЗАНИ С 22 НОЯБРЯ 2021 ГОДА

- QR-коды будут проверять кондукторы в автобусах.

- QR- кода будут проверять при входе в автобус. На 65 остановках Казани в часы пик на помощь кондукторам придут сотрудники автотранспортных предприятий и контрольно-ревизионная служба комитета по транспорту Казани.

- QR – коды будут проверять на остановках.

"Уважаемые пассажиры, пока Вы ждете автобус к Вам может подойти сотрудник автотранспортного предприятия, на сотрудниках будут специальные опознавательные жилеты, и попросить на проверку QR-код. После проверки сотрудник предприятия сообщит кондуктору Вашего автобуса, что QR-код у Вас есть, - уточнил Темляков.

Кроме того, кондукторы и сотрудники предприятий при проверке QR-кода могут уточнить у пассажира имя, фамилию, дату рождения. Кондуктор или сотрудник автотранспортного предприятия должен проверить, что информация совпадает с информацией с отсканированного QR-кода.

КОМУ ТОЧНО ОТКАЖУТ В ПРОЕЗДЕ

Не пустят в салон автобусов жителей и гостей столицы Татарстана даже если они уже сделали первую прививку. Им придется дождаться выдачи QR-кодов после второй вакцинации.

Также без QR-кода в автобусы не пустят людей, сопровождающих инвалидов. Если у инвалида-колясочника есть QR-код, а у сопровождающего нет, то проезд разрешат только инвалиду. Сопровождающего попросят освободить салон.

Кроме того, если родители отвозят ребенка в школу на автобусе, у них должен быть QR-код. Без него в транспорт не пустят. Аргументы, что сопровождают ребенка не сработают.

"НЕ ВЫМЕЩАЙТЕ ЗЛОБУ НА КОНДУКТОРАХ, НЕ ОНИ ПРИНИМАЛИ РЕШЕНИЕ"

Несовершеннолетним пассажирам для проезда QR-код не нужен. Однако школьникам и студентам колледжей и первокурсникам вузов настоятельно рекомендуют брать с собой документы, где четко прописан возраст, например, паспорт или студенческий билет.

"На базе Комитета по транспорту Казани создан ситуационный центр. В ежедневном режиме будет отслеживаться вся ситуация на маршрутах, если нужно будут приниматься дополнительные решения. Напомню, перевозчики не принимали решение о введение QR-кодов в общественном транспорте, перевозчики выполняют Постановление Правительства РТ. Уважаемые пассажиры, большая просьба вести себя корректно и не вымещать злобу на кондукторах и работниках общественного транспорта", - обратился к пассажирам Сергей Темляков.