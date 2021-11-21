В Татарстане за неделю снова подорожали продукты. Об этом сообщает Татарстантат.

Как сообщается, самый большой прирост к стоимости получила колбаса полукопченая, которая подорожала на 3,11% с 429,26 до 442,6 рубля за килограмм. Второе место заняли куриные яйца, стоимость которых увеличилась на 2,74% до 75,33 рубля за 10 штук. Скачок на 1,73% за килограмм фиксируется и на капусту белокочанную, крупа гречневая подорожала на 1,7%, картофель — на 1,28%, а масло сливочное стало на 1,22% дороже, чем на прошлой неделе.

На другие продукты рост цен за прошедшую неделю составил менее 1%. Кроме того, за неделю подешевели говядина, морковь, масло подсолнечное, куры, сосиски, вермишель.