В подмосковной Балашихе задержали за мошенничество на сайте знакомств уроженца Нигерии. Мужчина зарегистрировался на сайте под женским именем, соблазнял мужчин и вымогал у них деньги.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

"Он рассказал выдуманную историю о том, что живет в США, но в данный момент проходит службу медработницей в Сирии. Там якобы остались ценные вещи и деньги, которые никак не получается вывезти. Мнимая медсестра попросила помощи в оплате и получении отправления с вещами. Мужчина согласился", - сказала Ирина Волк.

И таких случаев было несколько. Аферист направлял жертве фото поддельной квитанции об отправке вещей в Россию. Потом снова звонил как курьер транспортной компании и просил перевести за доставку 1,5 тысячи долларов. А потом не выходил на связь.

В настоящее время подозреваемый арестован.