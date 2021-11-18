После отравления 15 человек метанолом на студенческой вечеринке в Казани сотрудники полиции задержали четверых подозреваемых в сбыте паленого алкоголя.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Татарстану.

13 молодых людей были доставлены после дня рождения друга в больницу 16 ноября. Состояние их тяжелое и среднее. Еще двое уехали в Башкирию и Москву, и уже там обратились за медицинской помощью.

По факту отравления возбуждено уголовное дело по статье "Производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".

Следком установил, что ребята купили у знакомого пятилитровую бутыль с водкой, но по ошибке компания выпила не ее, а незамерзающую жидкость, которая лежала в багажнике каршерингового автомобиля.

В остатках "незамерзайки" нашли метанол, а вот в бутыли с контрафактным алкоголем его следов не обнаружилось. Тем не менее продавцов контрафакта задержали.

Главный токсиколог Татарстана Алия Насибуллина заявила, что находящаяся в коме и на ИВЛ студентка из Башкирии, если выживет, то навсегда останется слепой.