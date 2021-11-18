В Казани на финишную прямую вышло проектирование крематория. Его собираются построить в столице Татарстана к 2024 году, сообщил заместитель руководителя управления по организации ритуальных услуг Казани Ленар Абдуллин, его цитирует "Ъ".

Учитывая, что проект уже почти готов, непосредственно к строительству важного объекта приступят в 2022 году. Финансироваться работы будут из средств федерального бюджета.

Предварительно известно, что крематорий в Казани будет одноэтажным зданием площадью около 1700 квадратных метров. В нем выделят ритуальную зону, где будут две комнаты ожидания и два траурных зала. Печь оснастят специальными очистными устройствами.