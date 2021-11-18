Специалисты Института молекулярной биологии имени Энгельгардта (ИМБ) Российской академии наук (РАН) разработали лекарственный препарат на основе моноклональных антител, полностью обезвреживающий коронавирус SARS-CoV-2. Об этом рассказал руководитель института академик Александр Макаров на совещании у российского президента Владимира Путина.

По словам ученого, лекарство нейтрализует опасный вирус, а также его смертоносные штаммы - "дельта" и "гамма". Эффективность препарата уже подтверждена лабораторными испытаниями.

"Подобрана доза антител, снижающая вирусную нагрузку в сто тысяч раз, что не уступает результатам применения известного американского препарата "Регенерон"", — отметил Макаров.

Первый отечественный инъекционный препарат для лечения COVID-19 "Арепливир" (фавипиравир) был зарегистрирован 12 ноября.

"Арепливир" в форме таблеток был разработан в прошлом 2020 году.