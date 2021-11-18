В Калининградской области 52-летний хозяин почившего кота внезапно умер сам, когда отправился копать могилу для питомца. Об этом сообщает "Клопс", ссылаясь на собственные источники в оперативных службах региона.

Все случилось рядом с поселком Пятидорожное. Мужчина с женой приехали туда, чтобы выкопать могилу и достойно похоронить своего умершего кота.

Пара выбрала место недалеко от дороги. Мужчина взял лопату и начал рыть яму, но внезапно потерял сознание и умер на месте. Жена бросилась на трассу за помощью, водители вызвали скорую. Но медики были бессильным чем-то помочь, констатировав смерть калининградца.