Введенными антиковидными мерами довольны далеко не все. Юристы дали свои комментарии "ОСН", рассказав, что надо делать, если идея QR-кодов не по душе.

Адвокат, руководитель общественной организации "Потребитель Прав" Андрей Некрасов уверен, что общественная активность имеет большое значение, и люди вполне имеют право открыто выражать свое недовольство.

"Что можно им посоветовать? Конечно, прививаться. Или пользоваться дистанционными сервисами, отказаться от культурной жизни", - заявил Некрасов.

Заслуженный юрист России Иван Соловьев отметил, что недовольство QR-кодами связано не столько с самим кодами, сколько с общей усталостью общества от пандемии. Он отметил, что обязательной вакцинации в стране нет, но если вы работаете в той сфере, которая в конкретном регионе отнесена к обязательным для прививки, то прививки не избежать. Это законно.

"Хорошо, что у нас нет обязательной вакцинации. Это выбор человека. Либо ему уходить на удаленку, либо его отстранят от работы. Сейчас создают условия, что быть привитыми выгоднее. Думаю, скоро они будут более корректны, чтобы убедить людей вакцинироваться. Мы понимаем, что тем, у кого нет прививки, нужно ее сделать", – отметил Иван Соловьев.

Юрист Александр Кабанов пояснил, что прививаться нужно, но с умом.

"Если граждане считают, что им прививка не нужна по каким-то причинам, они имеют право отстаивать свои права через подачу исков и заявлений в органы и прокуратуру", – заключил Александр Карабанов.

Если в суде человек докажет, что имеет основания жить без прививки, то это будет его победа. Если оснований для медотвода нет, что вряд ли он сможет в суде доказать, что антипрививочник - это в сложившейся обстановке нормально.