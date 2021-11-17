Банки, автосалоны и онлайн-магазины: на кого чаще всего жалуются жители Казани

С начала 2021 года жители республики обратились за защитой своих потребительских прав 5,2 тысячи раз. Это около половины всех заявлений, принятых в Управлении Роспотребнадзора по РТ за год.

В ТОП-3 вошли жалобы:

на работу банков и организаций, оказывающих финансовые услуги,

на нарушение прав потребителей при онлайн-покупках,

на качество оказания бытовых услуг.

В Роспотребнадзоре отметили, что частая причина обращений за помощью или конфликтов - это невнимательное чтение договора.

Так, банки часто предлагают дополнительные услуги, от которых человек вправе отказаться. Специалисты должны рассказать о предоставляемых услугах, но часто этого не делается. Услуги просто изначально включаются в договор без указания цены, и клиент подписывает документ, не читая.

"Любой договор необходимо внимательно читать и подписывать только в том случае, если вы согласны со всеми пунктами. Не просто так в кредитной организации просят поставить подпись на всех страницах договора. В таких случаях бывает крайне сложно доказать, что банк навязал свои услуги", – предупредила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Трофимова.

Особенно много в этом году жалоб на работу автосалонов при продаже новых или поддержанных машин. Автосалоны навязывают дополнительное оборудование, опции и услуги. Это характерно не только для Татарстана, но и других регионов. Поэтому покупателям советуют ознакомиться с отзывами других покупателей, читать все пункты договора, проверять официальный ли дилер автосалон.

На основании 5,2 тыс. обращений, почти 1,7 тыс. правонарушителей были привлечены к административной ответственности. Общая сумма штрафов около 14 млн. рублей. Было заведено 310 административных дел, с общей суммой штрафов 4 млн. рубля. Представители Роспотребнадзора участвовали в 320 судебных процессах по защите прав потребителей финансовых услуг, в результате потерпевшим присуждено 16,5 млн. рублей, в том числе 1,5 млн. – за моральный ущерб.

"Даже если вы совершаете покупку на распродажах, у вас сохраняются все имеющиеся права потребителя"

Ноябрь - время распродаж и акций. Люди начинают активнее покупать, в том числе через онлайн-магазины, где попадают в лапы мошенников. В интернете существует немало фишинговых сайтов, цель которых сбор персональных данных о платежных картах, паролях для дистанционного банковского обслуживания.

В Роспотребнадзоре советуют проверять онлайн-продавца, есть ли о нем информация. На сайте или в приложении должно быть указано фирменное наименование продавца, место его нахождения, режим работы, ОГРН для юрлиц, фамилия, имя, отчество и ОГРНИП – для индивидуальных предпринимателей.

"Хочется напомнить, что даже если вы совершаете покупку на распродажах, у вас сохраняются все имеющиеся права потребителя. Вы так же вправе сделать возврат: при ненадлежащем качестве или в течение двух недель обменять товар, если он не подошел. И, конечно же, перед стартом распродаж мы советуем изучить стоимость продукта, так как часто продавцы делают псевдоскидки", – напомнила Марина Трофимова.

Получить консультацию специалистов по защите прав потребителей можно по телефонам горячих линий: 7(843)221-90-16 (Центр гигиены и эпидемиологии по РТ), 7(917)224-87-94 (Управление Роспотребнадзора по РТ).