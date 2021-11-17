В Казани отравившихся суррогатным алкоголем студентов осмотрел офтальмолог. Врачи обнаружили у них нарушения зрения, сообщила заведующая отделением токсикологии Казанской городской клинической больницы №7 Алия Насибуллина.

По словам медика, у пациентов, которые сейчас находятся в тяжелом состоянии, нашли отек зрительного нерва. Такой симптом часто наблюдается при отравлении метанолом. Вернется ли зрение - вопрос, на который сейчас ответить нельзя. Некоторые отравившиеся суррогатом на всю жизнь теряют возможность видеть.

У пациентов, находящихся в средней степени тяжести, отека зрительного нерва не наблюдается.

Напомним, в частном доме в поселке Салмачи в Казани компания студентов отмечала день рождения друга. Они предварительно купили за 1500 рублей пятилитровую тару с водкой у знакомого, который ранее уже продавал им спиртные напитки. В результате празднования 13 человек были госпитализированы из-за отравления метанолом. Трое из них находятся в тяжелом состоянии, одна из студентов в коме.