Боец смешанного стиля (ММА) Акмал Хожиев (уроженец Узбекистана, выступающий за Россию) арестован про обвинению в убийстве врача.

Он расправился с доктором Мемориальной больницы Гуама в США Мираном Рибати.

По версии следствия, российский боец убил медика в споре из-за необходимости вакцинации от коронавируса. 27-летний боец и 42-летний доктор были знакомы и часто виделись в спортзале, куда медик ходил заниматься в свободное время.

Боец пригласил врача на обед. И в какой-то момент речь у них зашла о необходимости делать прививку. Российский боец ранее не раз отрицательно высказывался о вакцинации в социальных сетях. Медик же настаивал, что прививка необходима всякому здравомыслящему человеку.

Спор превратился в драку, и Хожиев, используя профессиональные навыки, начал душить Рибати, а заступившегося было свидетеля дважды ударил по голове. Затем боец отправился на кухню, где взял кость с обеденного стола — ею он, как сообщается, ранил медика. Тот, однако, попытался сбежать, но был настигнут и убит ножом. Боец в убийстве сознался.