В Казани открыли здание Генерального консульства Ирана

В Казани состоялось торжественное открытие нового здания Генерального консульства Ирана, как сообщает ТАСС.

В церемонии приняли участие заместитель министра иностранных дел Ирана Вахид Джалалзаде, генеральный консул Ирана в Казани Давуд Мирзахани и председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин.

Ранее консульство располагалось в торговом центре «Сувар плаза», однако из-за большого количества посетителей его площади уже не хватало. Поэтому было принято решение о строительстве нового здания на улице Седова.

Напомним, что генеральное консульство Ирана в Казани было открыто 17 лет назад.