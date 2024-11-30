В Казани открыли здание Генерального консульства Ирана
В Казани состоялось торжественное открытие нового здания Генерального консульства Ирана, как сообщает ТАСС.
В церемонии приняли участие заместитель министра иностранных дел Ирана Вахид Джалалзаде, генеральный консул Ирана в Казани Давуд Мирзахани и председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин.
Ранее консульство располагалось в торговом центре «Сувар плаза», однако из-за большого количества посетителей его площади уже не хватало. Поэтому было принято решение о строительстве нового здания на улице Седова.
Напомним, что генеральное консульство Ирана в Казани было открыто 17 лет назад.
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