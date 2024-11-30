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В Казани открыли здание Генерального консульства Ирана

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В Казани состоялось торжественное открытие нового здания Генерального консульства Ирана, как сообщает ТАСС.

В церемонии приняли участие заместитель министра иностранных дел Ирана Вахид Джалалзаде, генеральный консул Ирана в Казани Давуд Мирзахани и председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин.

Ранее консульство располагалось в торговом центре «Сувар плаза», однако из-за большого количества посетителей его площади уже не хватало. Поэтому было принято решение о строительстве нового здания на улице Седова.

Напомним, что генеральное консульство Ирана в Казани было открыто 17 лет назад.

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