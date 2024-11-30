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В Казани фигуранты дела о торговле людьми не признают вину

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В Советском районном суде города Казани дали последнее слово обвиняемым по делу о торговле людьми. Об этом сообщает пресс-служба суда.

С 2018 по 2021 год группа лиц занималась привлечением, перемещением, передачей и укрывательством граждан с ограниченными физическими возможностями. Целью этих действий было использование этих людей в качестве попрошаек для сбора милостыни.

Перед судом предстали Владимир Ибриан, Виолетта Лепэдату и Мария Зореа. Все они отрицают свою причастность к делу и утверждают, что не удерживали и не продавали людей.

Пострадавшими в результате этих действий стали Дмитрий Карпов, Николай Черепанов, Антон Ахметов и Альфред Камалетдинов. По версии обвинения, обвиняемые совершили девять преступлений против четырёх людей с ограниченными возможностями, которые передвигались на инвалидных колясках.

В этом деле также фигурирует жительница Казани, которая обвиняется в организации незаконной миграции почти двух тысяч нелегальных мигрантов. Следствие считает, что она действовала не одна.

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