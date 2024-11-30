Новости Татарстана
· 16+ · Анастасия Шарова

Раис Татарстана поручил усилить работу по созданию рабочих мест для инвалидов

Подписаться в Telegram

В преддверии Декады инвалидов и Международного дня инвалидов, который отмечается 3 декабря, глава Республики Татарстан Рустам Минниханов провёл традиционное республиканское совещание.

Минниханов призвал усилить работу по созданию рабочих мест для людей с ограниченными возможностями здоровья, а также обратить особое внимание на тех, кто стал инвалидом в ходе специальной военной операции.

Глава РТ отметил, что эта дата имеет большое значение для общества, поскольку она направлена на привлечение внимания к проблемам людей с ограниченными возможностями здоровья.

По данным Минниханова, в Татарстане проживает 282 тысячи человек с различными формами инвалидности, включая 18 тысяч детей-инвалидов. Руководители государственных органов, главы городов и муниципалитетов, а также предприятия и организации должны продолжать работу по созданию доступной инклюзивной среды в общественных местах, социальных учреждениях и жилых домах.

Минниханов также подчеркнул необходимость создания рабочих мест для инвалидов и повышения уровня их занятости. Он уделил особое внимание инвалидам, ставшим инвалидами в ходе военной операции, и подчеркнул важность предоставления необходимых условий для организации медицинской помощи, особенно для детей-инвалидов. Образование и доступная система физической культуры и спорта играют важную роль для детей с ограниченными возможностями, пишет Татар-информ.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

22 часа назад

Детей эвакуировали из казанской школы №18

Важное в РТ

день назад

В Татарстане растет интерес к играм-таймкиллерам

купить яд для борщевика глифосад

Новости Казани

день назад

Людей зажало в машине в результате ДТП на трассе Зеленодольск — Казань

Интересное в Казани

2 дня назад

Семейные сценарии: шаблоны, которые формируют нашу жизнь

преподаватели русского как иностранного в Москве

Новости Казани

день назад

В Казани удалось задержать парня, у которого за 22 дня накопилось 326 штрафов

Новости Казани

день назад

Казанцы могли похитить 8 миллионов рублей у участника СВО из Чечни

Новости Казани

день назад

Появились подробности смерти студента в казанском общежитии

Новости Казани

день назад

В Казанском Кремле начали монтаж иллюминации к Новому году

Новости Татарстана

19 часов назад

Громкое заявление Владимира Путина об СВО: что сказал президент об ударах по другим странам
Новости Татарстана
4 часа назад

«Мальчишка без страха»: боец из Татарстана заслужил высокие награды на СВО

Мужество и профессионализ Дмитрия Давыдова из Б...

Новости Татарстана

38 минут назад

Раис Татарстана поручил усилить работу по созданию рабочих мест для инвалидов

Новости России

день назад

43% татарстанцев читают глянцевые журналы для снятия стресса

Новости Татарстана

час назад

Набережные Челны обогнали Казань по темпам роста цен на комнаты

Новости Казани

2 часа назад

В Казани фигуранты дела о торговле людьми не признают вину
Саид Галиуллин из Казани занял второе место в ф...
Новости Казани
3 часа назад

Саид Галиуллин из Казани занял второе место в финале шоу «Голос.Дети»

Новости Татарстана

3 часа назад

Неправильно поняли: многодетная семья из Челнов не назовет ребнка в честь «Орешника»

Новости Казани

20 часов назад

Кинопоиск и Яндекс Карты составили рейтинг самых популярных кинотеатров в Казани

Новости Казани

21 час назад

В Казани 29 ноября в результате ДТП мужчина попал в больницу
Важное в РТ
4 дня назад

Татарстанским студентам рассказали об основах предпринимательства