Раис Татарстана поручил усилить работу по созданию рабочих мест для инвалидов

В преддверии Декады инвалидов и Международного дня инвалидов, который отмечается 3 декабря, глава Республики Татарстан Рустам Минниханов провёл традиционное республиканское совещание.

Минниханов призвал усилить работу по созданию рабочих мест для людей с ограниченными возможностями здоровья, а также обратить особое внимание на тех, кто стал инвалидом в ходе специальной военной операции.

Глава РТ отметил, что эта дата имеет большое значение для общества, поскольку она направлена на привлечение внимания к проблемам людей с ограниченными возможностями здоровья.

По данным Минниханова, в Татарстане проживает 282 тысячи человек с различными формами инвалидности, включая 18 тысяч детей-инвалидов. Руководители государственных органов, главы городов и муниципалитетов, а также предприятия и организации должны продолжать работу по созданию доступной инклюзивной среды в общественных местах, социальных учреждениях и жилых домах.

Минниханов также подчеркнул необходимость создания рабочих мест для инвалидов и повышения уровня их занятости. Он уделил особое внимание инвалидам, ставшим инвалидами в ходе военной операции, и подчеркнул важность предоставления необходимых условий для организации медицинской помощи, особенно для детей-инвалидов. Образование и доступная система физической культуры и спорта играют важную роль для детей с ограниченными возможностями, пишет Татар-информ.