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· 16+ · Екатерина Елисеева

Детей эвакуировали из казанской школы №18

На месте находились сотрудники полиции, строени...

Екатерина Елисеева

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В социальных сетях появился ролик, как из школы №18 в Казани на ул. Муштари, выбегают несовершеннолетние. По информации издания KazanFirst, учеников и педагогов начали эвакуировать на перемене. Ребят начали отводить подальше от учебного учреждения. Выяснилось, что из заведения вывели около 1000 детей.

Кроме того, говорится, что эвакуация началась в гимназии номер 28 на ул. Достоевского.

По сведениям источников портала, причина - новые сообщения о минировании школ. На месте находились сотрудники полиции, строения школ проверили.

Ранее мы писали о том, что было возбуждено уголовное дело по факту смерти студента в колледже.

Сейчас по уголовному делу была назначена судмедэкспертиза, которая установит причину гибели молодого человека. В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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