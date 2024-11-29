В социальных сетях появился ролик, как из школы №18 в Казани на ул. Муштари, выбегают несовершеннолетние. По информации издания KazanFirst, учеников и педагогов начали эвакуировать на перемене. Ребят начали отводить подальше от учебного учреждения. Выяснилось, что из заведения вывели около 1000 детей.

Кроме того, говорится, что эвакуация началась в гимназии номер 28 на ул. Достоевского.

По сведениям источников портала, причина - новые сообщения о минировании школ. На месте находились сотрудники полиции, строения школ проверили.

Ранее мы писали о том, что было возбуждено уголовное дело по факту смерти студента в колледже.

Сейчас по уголовному делу была назначена судмедэкспертиза, которая установит причину гибели молодого человека. В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося.