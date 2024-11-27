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В Казани впервые пройдет бизнес-форум «Мегасреда»

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Российский маркетплейс Мегамаркет продолжает серию бизнес-сессий и образовательных встреч «Мегасреда» для действующих и новых продавцов электронной торговой площадки. Масштабный проект, который длился почти полгода, охватил 18 городов России от Владивостока до Калининграда. Столица Татарстана станет заключительным городом серии мероприятий в 2024 году.

В Казани форум «Мегасреда» пройдет 10-11 декабря по адресу: г. Казань, ул. Калинина, д. 3Б, Tasigo Kazan Palace. Участие бесплатное, необходимо зарегистрироваться по ссылке: www.мегасреда.рф.

«Мегасреда» ­— это новая оффлайн-площадка для обучения и общения действующих и новых продавцов. Своим опытом и рекомендациями поделятся руководители Мегамаркета и признанные эксперты в области бизнеса и рынка электронной коммерции.

Программа «Мегасреды» включает актуальные темы, такие как успешный старт на Мегамаркете, разбор поведения покупателей, конкуренция на маркетплейсах и другие. Также здесь вы получите ответы на вопросы по развитию своего магазина, узнаете о том, как эффективно продвигать ваши товары, пообщаетесь с экспертами и коллегами в неформальной обстановке. В рамках форума также проводится сессия для новых продавцов «Стартуем на Мегамаркете» ­— о том, как быстро подключиться, строить бизнес и расти вместе с Мегамаркетом.

Спикерами «Мегасреды» в Казани станут как представители самого маркетплейса, так и приглашенные бизнес-эксперты.

Вне образовательной программы вас ждет нетворкинг в дружеской обстановке и квиз с призами.

Приглашаем вас присоединиться к сообществу «Мегасреда»!

Информация и регистрация для участия в образовательной бизнес-сессии по ссылке: www.мегасреда.рф.

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