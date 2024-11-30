В Татарстане 30 ноября ожидается мокрый снег и до +2 градусов

На территории Татарстана 30 ноября будет переменная погода с облачностью и прояснениями. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Ожидается, что пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и снега. Ветер будет дуть со скоростью от 6 до 11 м/с, с порывами до 13 м/с. Дневная температура будет варьироваться от -2 до +2 градусов. На дорогах возможно образование гололедицы и наката.

В Казани также ожидается неустойчивая погода с колебаниями температуры от -1 до +1 градуса. Возможен мокрый снег.