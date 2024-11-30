По данным исследований, около 40% россиян выбирают подарочные наборы с деликатесами на Новый год — такой подарок сочетает в себе стиль, вкус и праздничное настроение. Но что, если этот же подход применить и к новогоднему столу?

О том, как сделать ваше застолье не только вкусным, но и изысканным, мы поговорили с Жанной Миновой, сотрудиком фермерской лавки Salumeria. Подарочные наборы, утка и гусь, сырные деликатесы и свежий хлеб — каждый элемент поможет создать атмосферу праздника и удивить ваших гостей.

– Вы готовите подарочные корзины с новогодним оформлением. Что особенного в этих наборах?

– Наши подарочные корзины — это не упаковка с продуктами, но целая история, которую мы рассказываем через вкус и оформление. Подходим к каждому набору с вниманием к деталям, чтобы он стал не только полезным, но и эстетически приятным: корзины и коробки оформлены в стиле Нового года, с новогодним декором и яркими акцентами. Такой подарок не только дарит наслаждение от вкуса, но и создает атмосферу праздника с самого момента вручения.

В таких корзинах можно найти наши фирменные сыры, мясные деликатесы, сладкие угощения и даже эксклюзивные напитки. Многие уже делают большие заказы. Например, один из наших постоянных клиентов каждый год заказывает 25–30 корзин для своих сотрудников.

Гость выбирает наполнение сам или называет бюджет, а мы подбираем всё под запрос. Цена на подарочные корзины начинается от 1000 рублей, так что сделать подарок с итальянским акцентом сможет каждый.

Подарочные наборы Salumeria идеально подходят для того, чтобы удивить близких или коллег. Ведь это не просто подарок, а целый набор для создания уютной новогодней атмосферы за праздничным столом.

– В круговороте предновогодних дел хочется успеть всё и при этом сохранить праздничное настроение. Как вы помогаете клиентам избежать подобных неудобств?

– Мы хотим, чтобы подготовка к празднику приносила вам удовольствие, а не головную боль. В Salumeria вы можете буквально за один визит собрать всё для идеального новогоднего стола.

Мы убеждены, что поход за покупками – это не только про “что нужно”, это еще и время для отдыха. Поэтому в нашей лавке можно совместить ужин с друзьями, подбор продуктов и выбор подарков. выбрать всё необходимое и при этом выпить чашку кофе, пообщаться с друзьями и даже решить вопрос с подарками.

В лавке Salumeria вы можете не только собрать корзину уникальных продуктов, но и пообедать любым блюдом из меню Cheeseria

А если времени совсем нет, на помощь придет наша доставка. Всё, что вы выбрали, будь то продукты или подарочные наборы, мы привезём прямо к вашему порогу. Мы делаем всё, чтобы вы почувствовали радость от праздника, а не усталость от подготовки. Всё остальное – наша забота!

– Какое блюдо рекомендуете главным на новогоднем столе?

– Для меня главное новогоднее блюдо — это не просто еда, а настоящий момент волшебства. Утка или гусь — идеальные претенденты на главную роль. Они не просто кормят, они создают атмосферу праздника: аромат запечённой утки, пряные нотки специй и фруктов, сочное мясо, которое тает во рту… Это то, что стоит на столе и как бы говорит: «Праздник здесь!»

Но я знаю, как важно, чтобы этот процесс не превращался в стресс. Поэтому в Salumeria мы всё готовим за вас. Утка и гусь у нас — это уже почти готовые шедевры, которые нужно просто разогреть. Минимум усилий, максимум удовольствия! Так вы сможете сосредоточиться на настоящем волшебстве — на встречах с близкими, смехе и радости, которые делают этот день особенным.

– Какие небанальные закуски можно подать на новогодний ужин?

– Если вы хотите, чтобы новогодние закуски запомнились, начните с необычных сыров. У нас в Salumeria своя сыроварня, и мы гордимся тем, что готовим самые свежие и вкусные сыры. Например, наша буррата — она настолько нежная и сочная, что её заказывают другие рестораны. А вместо традиционного салата на Новый год можно подать буррату с запечённым перцем, сочными томатами или даже с оливками и бальзамическим уксусом. Это блюдо точно удивит ваших гостей и подарит новогоднюю атмосферу с первого укуса!

У нас есть и другие сыры, которые тоже отлично подойдут для праздничного стола. Лабне — это сливочный сыр с пряными травами, который можно намазать на свежий хлеб или добавить в салат. А шарики Белпер Кноле — сыр с перцем или паприкой, который придаст закускам яркость и характер.

Не забудьте и про хлеб! Мы каждый день готовим свежие чиабатты и багеты, которые становятся идеальной основой для сыра или просто самодостаточной закуской. А для разнообразия стола можно предложить гостям утиную ветчину, прошутто или копчёное сало коня — всё это отлично сочетается с сырами и создаёт ту самую атмосферу, которую хочется переживать за новогодним столом.

Кстати! Для мясных гурманов мы коптим брискет — это настоящий must-have на новогоднем столе.Тонко нарезанный, с насыщенным вкусом, он идеально сочетается с сырами и свежим хлебом, добавляя пикантности и глубины любому застолью.