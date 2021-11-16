В Казани планируют завершить в 2022 году строительство проблемного дома по улице Габишева. Решение об этом принял Наблюдательный совет Фонда защиты прав дольщиков. Сдачи дома ждут 170 семей уже 5 лет.

Новым застройщиком ЖК «Мелодия» станет Фонд Республики Татарстан по защите прав граждан – участников долевого строительства. Дом сдадут с с подземной автостоянкой.

Напомним, несмотря на то, что дом был почти достроен, сдать его не могли 5 лет. В конце 2019 года дом включили в Единый реестр проблемных объектов, а 8 апреля этого года застройщик ЖК «Мелодия» – ООО «ПИК+» был признан банкротом.