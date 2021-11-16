Казанские автомобилисты с QR-кодами смогут сдать на переработку изношенную резину во время акции по приему шин. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Как сообщается, сама акция пройдет 21 ноября с 11:00 до 14:00 на открытой парковке (24Б) торгового центра по адресу проспекта Победы, 14. Покрышки будут приниматься только у физических лиц и только при предъявлении QR-кода.

Все собранные шины отправятся в Тюлячинский район на переработку, где их разделят на 3 части: крошку, текстильный и металлический корт.