Новости Татарстана

Более 13 тыс. самозанятых Татарстана добровольно копят на пенсию

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Более 13 тысяч самозанятых в Татарстане копят н...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

Подписаться на Дзен.канал

Более 13 тысяч самозанятых татарстанцев добровольно откладывают на свою будущую пенсию. В республиканском отделении Соцфонда рассказали, что среди участников программы — парикмахеры, репетиторы, фотографы, дизайнеры, перевозчики и те, кто продает продукцию собственного изготовления. Размер взноса каждый определяет сам. В этом году минимальный порог составляет 71 525 рублей — это один год стажа и 1,09 пенсионного коэффициента. Максимальный взнос — 572 204 рубля, за него начисляют сразу 8,72 коэффициента. Платить можно помесячно либо разово, но не позднее 31 декабря. Заявление для участия подают в приложении «Мой налог», на госуслугах или в клиентской службе ОСФР. Управляющий отделением Эдуард Вафин отметил: все взносы учитываются автоматически, поэтому стаж и баллы формируются так же, как при обычной работе. Чтобы в 2026 году выйти на страховую пенсию, нужно иметь стаж от 15 лет и минимум 30 индивидуальных коэффициентов. Мужчинам — 65 лет, женщинам — 60. Если этих показателей не хватает, назначат социальную пенсию, правда, на пять лет позже.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Кулинария

день назад

Пачку творога смешиваю с картофелем: эти румяные лепешки у нас съедают еще горячими - рецепт на скорую руку

Полезное

37 минут назад

Приток средств на брокерские счета россиян обновил рекорд во II квартале

средства для клопов

Не у нас

день назад

Бывшая жительница Эстонии сказала, как прошел переезд в Россию

Интересное в Казани

2 дня назад

Как удивить взрослого, который уже всё видел: рассказываем, что в Казани заставляет забыть о возрасте и снова смеяться

проектирование жилых комплексов москва в Москве

Не у нас

день назад

В СМИ сняли вопрос, за что Овечкин получил 33 штрафа на 82 тыс. рублей

Не у нас

день назад

Фигуристы из Японии и Новой Зеландии сняли флаги в поддержку россиянина

Технологии

день назад

Гендиректор Xiaomi показал складной смартфон MIX Ultra

Кулинария

день назад

Картофель натираю прямо в фарш: котлет получается больше, а внутри они остаются сочными

Кулинария

час назад

Рыба разваливается при первом переворачивании: одна ошибка лишает ее красивой корочки
Новости Казани
2 минуты назад

Дело о неуплате налогов на 161 млн рублей ушло в суд Казани

В Казани суд рассмотрит дело экс-директора ООО,...

Технологии

9 минут назад

Wildberries запустил мессенджер WB Chat для пользователей

Интересное в Казани

день назад

Алтай в центре Казани: как древняя тюркская мифология ожила в интерьере лаундж-заведения

Технологии

2 часа назад

Poco объявила о глобальном запуске F9 Pro и F9 Ultra

Кулинария

2 часа назад

Картошку для жарки сначала заливаю водой: после одного шага корочка получается заметно лучше
Казанское метро с 1 сентября переходит на осенн...
Новости Казани
2 часа назад

Казанское метро с 1 сентября переходит на осенний график работы

Новости Татарстана

3 часа назад

92 рюкзака для будущих первоклассников вручили в Чистополе

Кулинария

3 часа назад

Муку в сырники кладу только снаружи: внутри они получаются совсем другой текстуры

Новости Казани

4 часа назад

Казань вошла в топ-5 городов по доступности школ
Билайн усилил 4G там, куда приезжают и где отды...
Новости России
6 дней назад

Билайн усилил 4G там, куда приезжают и где отдыхают тысячи гостей Лаишевского района