Более 13 тыс. самозанятых Татарстана добровольно копят на пенсию

Более 13 тысяч самозанятых татарстанцев добровольно откладывают на свою будущую пенсию. В республиканском отделении Соцфонда рассказали, что среди участников программы — парикмахеры, репетиторы, фотографы, дизайнеры, перевозчики и те, кто продает продукцию собственного изготовления. Размер взноса каждый определяет сам. В этом году минимальный порог составляет 71 525 рублей — это один год стажа и 1,09 пенсионного коэффициента. Максимальный взнос — 572 204 рубля, за него начисляют сразу 8,72 коэффициента. Платить можно помесячно либо разово, но не позднее 31 декабря. Заявление для участия подают в приложении «Мой налог», на госуслугах или в клиентской службе ОСФР. Управляющий отделением Эдуард Вафин отметил: все взносы учитываются автоматически, поэтому стаж и баллы формируются так же, как при обычной работе. Чтобы в 2026 году выйти на страховую пенсию, нужно иметь стаж от 15 лет и минимум 30 индивидуальных коэффициентов. Мужчинам — 65 лет, женщинам — 60. Если этих показателей не хватает, назначат социальную пенсию, правда, на пять лет позже.