Жители целого ряда домов Советского района Казани с 9:00 16 ноября до 6:00 17 ноября останутся без воды. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Как сообщается, это будет связано с работами по подключению двух водопроводов. Так, воды лишатся дома по адресам:

- ул.Карбышева, 46, 50/1, 50 корп.1

- ул.Комарова, четные номера домов от №2/3 по №24

- ул.Курчатова, кроме домов №17 и №19

- ул.Латышских Стрелков, 19, 39, 39а, 41а

- СНТ «Любитель», дома №3 и №4

Жителей просят заранее запастись водой. Автоцистерны будут размещаться согласно заявкам по телефону: +7(843)231-62-60.