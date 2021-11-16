В Казанском Федеральном университете планируется внедрение QR-кодов для пропуска студентов с 1 января 2022 года. Об этом заявил ректор учебного заведения Ильшат Гафуров.

«Регламентируется все это соответствующими документами штаба. Сегодня мы готовим, это же не так, что в один день все. Я думаю, к 1 января мы все сделаем» — отметил ректор КФУ.

Гафуров добавил, что к этому сроку специалисты все подготовят и внедрят. На 1 января, по словам ректора, КФУ ориентирует республиканский штаб по борьбе с коронавирусом COVID-19.