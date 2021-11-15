Более половины всех корпоративных телефонных номеров в России могут оказаться отключенными с 1 декабря из-за несоблюдения закона о "серых" sim-картах, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на данные аналитиков и представителей мобильных операторов.

Поправки в закон "О связи" предполагают, что все подключаемые юридические лица должны вносить в Единую систему идентификации и аутентификации данные о пользователях сим-карт. Новых абонентов вносят с 1 июня текущего года, а вот уже действующих должны внести в ЕСИА до 1 декабря 2021 года. Если этого не будет, то номера перестанут обслуживать.

По данным экспертов, по состоянию на 15 ноября более половины корпоративных клиентов мобильных операторов по сей день не внесли сведения о пользователях сим-карт. Проблема в том, что не все корпоративные пользователи зарегистрированы на Госуслугах, и многие понятия не имеют, что будут отключены с 1 декабря, поскольку не получали об этом уведомлений.