Неосторожное обращение с боеприпасами стало причиной гибели 17-летнего подростка в Подмосковье. Об этом сообщает прокуратура Московской области в своем телеграм-канале.

Как сообщается, взрыв произошел в одной из квартир жилого дома на в Подольске. Подросток собирал рюкзак, когда из его комнаты раздался хлопок. На шум прибежала мама ребенка и увидела окровавленного сына без пальцев и с разорванным животом. Юноша сумел сделать лишь несколько шагов и рухнул на пол.

Прибывшие на место сотрудники полиции нашли в помещении труп школьника. Идет проверка.